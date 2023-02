E' un vero successo la prima edizione della festa patronale di Sant'Agata, organizzata dalla Pro loco di Bulgarograsso.

Bulgarograsso, tutti pazzi per la festa di Sant'Agata e il suo dolce tipico

Il weekend di festeggiamenti è partito con il botto grazie alla cena contadina che si è tenuta sabato sera, 4 febbraio 2023: più di 200 persone hanno deciso di festeggiare in compagnia di amici e buon cibo. La domenica si conferma un successo: tantissime persone in piazza Falcone tra stand e bancarelle fin dalla mattina.

Presente il gruppo "I Trematera" con trattori e macchine agricole. L’azienda agricola Santa Giulia, invece, sforna in diretta del pane e prodotti da forno come fatti una volta, coinvolgendo i più piccoli con laboratori e vecchi giochi. Pezzo forte della giornata la presentazione, al gazebo della Pro loco, del dolce tipico di Bulgarograsso, fatto come previsto da un’antica ricetta.

"Il nome provvisorio di “Torta Agatina” potrà essere confermato o meno, da un referendum tra tutti coloro che proveranno la torta" spiegano dalla Pro loco. Di contorno a queste iniziative, per tutta la giornata, saranno presenti delle bancarelle di prodotti alimentari e bio, tipici e regionali. Presente con un loro stand ci sarà anche il circolo di radioamatori "Brughiera comasca CO01", ma anche la Croce verde di Fino Mornasco e la Sos di Appiano Gentile.