Buoni Fruttiferi Postali: anticipata prescrizione, mancato riconoscimento del rendimento ed errato calcolo della ritenuta d’imposta.

Buoni Fruttiferi Postali: mancato riconoscimento delle imposte ed errori nei calcoli

"Ancora oggi in Italia sono in circolazione circa 46 milioni di Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti dai risparmiatori, a dimostrazione che i BFP sono considerati da sempre una forma di investimento sicuro da parte dei cittadini-consumatori, ma le cose non sembrano più essere così. Numerosi sono, infatti, i consumatori che si stanno rivolgendo alle nostre sedi per essere assistiti riguardo ai loro Buoni Fruttiferi Postali", afferma il segretario Cisl con delega alle politiche di tutela dei cittadini Leonardo Palmisano.

Questi i tre motivi delle contestazioni:

il mancato riconoscimento di Poste del rendimento degli ultimi 10 anni dei Buoni ordinari trentennali della serie Q/P;

l’anticipata prescrizione di 347mila BFP a termine, senza che Poste ne desse la dovuta informazione, dichiarandoli prescritti all’atto della richiesta di rimborso e negando il pagamento sia degli interessi che del capitale;

l’errato calcolo della ritenuta d’imposta per i Buoni ordinari trentennali emessi dal 1986 al 1996 (serie ordinarie Q-R-S), per i quali Poste Italiane ha effettuato la ritenuta sugli interessi maturati anno dopo anno, invece che al momento della liquidazione.

Pertanto, il responsabile ADICONSUM dei Laghi, Avv. Michela Bortolotto, invita tutti i risparmiatori interessati, titolari di buoni Fruttiferi Postali, a contattare il nr. 375.550.7044, oppure ad inviare una mail a: adiconsumlaghi@adiconsum.it, per fissare un appuntamento per la relativa verifica e l’eventuale predisposizione di un reclamo finalizzato sia alla contestuale interruzione della prescrizione che ad ottenere il pagamento delle somme non riconosciute da Poste Italiane.