Burraco solidale alla cooperativa "L'Ancora"

Il burraco diventa solidale a Lurate Caccivio.

Il burraco aiuta chi ha bisogno

Il gioco delle carte contribuisce a sostenere i progetti dell'"Ancora". Grazie al fondamentale supporto degli "Argonauti", è stata organizzata una serata interamente dedicata al burraco. L'appuntamento da segnare in agenda è quella in programma per giovedì 8 maggio nel salone della cooperativa di via Monterotondo.

Come iscriversi

E' possibile iscriversi, con un 'offerta minima di 20 euro, telefonano ai seguenti numeri di telefono: 334-3604998 oppure 338-2131964. Accreditamento a partire dalle 20 e inizio del gioco mezz'ora più tardi.