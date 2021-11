Burraco solidale con Il Melograno

Erba

L'associazione cittadina promuove le sue iniziative.

Evento nella sede di via Trieste.

Al via il torneo

L'associazione Il Melograno propone un torneo di burraco per raccogliere fondi per sostenere le proprie iniziative. L'evento si svolgerà venerdì prossimo, 5 novembre, a partire dalle 19.30, presso la sede di via Trieste, al civico 26, a Erba. L'intero ricavato delle sfide sarà dunque interamente devoluto al sodalizio.

Ecco tutte le informazioni

L'evento prevede una quota di 15 euro a testa, che include anche un apericena e un primo piatto. Per prendere parte al torneo è necessario effettuare l'iscrizione ed essere in possesso di green pass. Chiunque volesse iscriversi può farlo contattando il 338-7531985.