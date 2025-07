Bus che si bloccano sulla strada per l'Alpe: arriva il guard rail

intervento

Sarà collocato all’altezza del quarto degli otto tornanti che portano all’Alpe, il punto più critico

Bus che si bloccano sulla strada per l’Alpe del Vicerè: arriva l’intervento per porre fine ai problemi.

Nuovo guard rail sulla strada per l'Alpe

Nello specifico, l’Amministrazione comunale di Albavilla ha fatto sapere che sono in corso in questi giorni gli interventi per la posa di un guard rail: sarà collocato all’altezza del quarto degli otto tornanti che portano all’Alpe, il punto più critico per i mezzi pesanti e dove più frequentemente sono rimasti bloccati e impossibilitati a fare manovre.

Il guard rail in posa in questi giorni sarà finanziato con fondi propri e sarà provvisorio. «Abbiamo voluto iniziare già a fare questo importante intervento con una prima posa provvisoria - spiega il sindaco Giuliana Castelnuovo - Nell’intento di evitare che ulteriori episodi si verifichino in questa stagione, quella dove anche i mezzi del nostro centro estivo salgono verso l’Alpe. Per la fine di questa settimana questo intervento sarà concluso».

E’ stato poi recentemente messo a bilancio l’intervento per posizionare un guard rail definitivo: deliberato nei giorni scorsi, ha il costo totale di 56mila euro e sarà finanziato parzialmente grazie a un contributo del Bim e per la restante parte dal Comune. «Gli interventi per la posa definitiva inizieranno a ottobre - ancora il sindaco Castelnuovo - Abbiamo ritenuto importante intervenire in modo efficace e definitivo, in questo modo, per poter mettere in sicurezza quel punto della strada verso l’Alpe: la salita da parte dei bus turistici è già regolamentata e prevede sempre la presenza di un’auto di accompagnamento, ma con questo intervento è nostra intenzione impedire che si verifichi ogni ulteriore episodio in un tratto dove si sono verificate in passato le maggiori difficoltà. Saremo quindi a posto anche per la prossima stagione: l’intervento, al via a ottobre, sarà ultimato per tempo. Ovviamente in salita è sempre necessario prestare la massima attenzione», chiude il sindaco.