Busechin della vigilia, la Pro loco invita a fare festa insieme

Non sarebbe Natale senza il classico busechin della vigilia di Lurate Caccivio.

Busechin della vigilia

E così, anche quest’anno, i volontari della Pro loco si sono rimboccati le maniche per proporre alla cittadinanza il consueto appuntamento mangereccio sotto l’albero, una tradizione che va avanti sin dagli albori dell’associazione. L’evento, sempre molto partecipato, vede i volontari, in media, preparare circa 200 porzioni. Location, ovviamente, il piazzale degli Alpini, a partire dalle 18 di oggi, mercoledì 24 dicembre. Il busechin della vigilia avrà termine alle 20.