“Cabina Telefonica di Comunità”: negozi come rifugio sicuro per bambini e ragazzi

Ad Albese con Cassano sta per partire la “Cabina Telefonica di Comunità”, una nuova iniziativa che trasforma negozi e attività locali in veri e propri punti sicuri a cui bambini e ragazzi possono rivolgersi quando hanno bisogno di chiamare qualcuno, come ad esempio i genitori.

L’iniziativa

Il progetto nasce all’interno dei Patti Digitali di “Erba e Dintorni”, percorso che sta coinvolgendo famiglie, scuole, istituzioni e associazioni nel ripensare l’educazione digitale e l’uso consapevole della tecnologia.

Dopo il successo dell’incontro sul parental control la rete si allarga ora con un’idea semplice, ma dal forte impatto sociale: i negozi del paese che aderiranno all’iniziativa dovranno esporre un adesivo identificativo e mettere a disposizione un telefono, per permettere a bambini e ragazzi, in caso di necessità, di entrare nel bar o nel negozio più vicino e chiedere di poter fare una telefonata. Un gesto piccolo ma fondamentale, se pensiamo che molti genitori si sentono spesso “costretti” a lasciare uno smartphone ai figli, anche se piccoli, solo per una questione di sicurezza.

In questi giorni le attività di Albese stanno ricevendo una comunicazione dal Comune, in modo che le attività che scelgono di aderire possano esporre l’adesivo, così che i giovani possano riconoscere facilmente i punti sicuri.

Oltre a favorire un uso più consapevole degli smartphone, il progetto vuole anche stimolare nei ragazzi la capacità di affrontare gli imprevisti, imparando a responsabilizzarsi, trovando soluzioni e chiedendo aiuto nei momenti di necessità.

Le attività interessate possono aderire compilando il modulo inviato via mail o disponibile negli uffici comunali. Per maggiori informazioni sono disponibili i seguenti indirizzi di posta elettronica: servizisociali@comune.albeseconcassano.co.it e assessore.baylot@comune.albeseconcassano.co.it