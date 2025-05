Caccia al tesoro contro il gioco d’azzardo

Caccia al tesoro a Lurate Caccivio contro il gioco d’azzardo.

Evento formativo

Iniziativa nell’ambito del progetto “Salus: dalla prevenzione alla promozione della salute comunitaria”, vinto su manifestazione di interesse di Ats Insubria sul piano locale per il gioco d’azzardo patologico, finanziato da Regione Lombardia. Il Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese presenta la caccia al tesoro pensata per coinvolgere la cittadinanza su un tema tanto attuale quanto delicato: quello del consumo di sostanze e del gioco d’azzardo patologico.

L’impegno del Consorzio

Da quasi sette anni il Consorzio promuove azioni concrete di promozione della salute: l’obiettivo è la coesione della comunità. “Nel 2011 l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la salute come l’insieme delle capacità e delle competenze che un individuo utilizza per gestire sfide fisiche, emotive e sociali”, spiega la responsabile del progetto Amina Pizzala. Uno scarto epocale per gli architetti di comunità, in quanto si passa dalla salute come “stato di benessere”, in cui si delega la gestione della salute al professionista, al sistema sanitario, alla responsabilizzazione individuale e comunitaria rispetto alle scelte che promuovono salute. “Per questo la caccia al tesoro promuove salute. Per questo gli enti del Terzo settore diventano risorse per la salute collettiva e individuale, come le Amministrazioni locali, la scuola, tutti enti con cui portiamo avanti azioni di progetto”.

Mano tesa ad alunni e genitori

L’iniziativa ha importanti azioni quali anche la peer education alunni delle scuole secondarie di secondo grado e la peer education genitor. “Agganciamo e formiamo intorno ai 300 studenti l’anno del “Terragni” di Olgiate Comasco e dell’“Enfapi” di Lurate Caccivio, più di 30 genitori grazie alla collaborazione con le associazioni genitori. Lo scopo è condividere strategie per migliorare le relazioni e aumentare il grado di responsabilità delle scelte - prosegue Pizzala - Importante è la collaborazione con le Amministrazioni e la Polizia locale rispetto alla regolamentazione e al controllo”. Per organizzare l’evento di caccia al tesoro, il Consorzio sta collaborando con Dramatrà impresa sociale e con Kaire sport. L’evento è patrocinato dal Comune di Lurate Caccivio e ha il supporto per le attività da parte delle associazioni “La Natura W!”, “Interragire»”, “BikEmotion”, “Associazione Genitori Associati”, la Pro loco e l’oratorio.

Caccia al tesoro: iscrizioni aperte

Francesca Clerici di Kaire, organizzatrice dell’evento: “La caccia al tesoro sarà rivolta principalmente agli over 14, mentre i più piccini possono venire accompagnati. Si terrà a Lurate Caccivio sabato 31 maggio dalle 16 alle 18, durante la festa cittadina. L’evento sarà un momento di gioco, socialità e riflessione, pensato per coinvolgere giovani e cittadini di tutte le età in un’attività dinamica e inclusiva, con il supporto di “Dramatrà”, associazione milanese”.

L’obiettivo non è solo quello di offrire un’occasione di svago ma, soprattutto, di accrescere la consapevolezza sui rischi legati al gioco d’azzardo e all’uso di sostanze, creando occasioni di dialogo, confronto e partecipazione attiva. Come si fa a partecipare? Si organizza la propria squadra che può andare da un minimo di 2 a un massimo di 10 membri. Iscrizioni tramite il Qrcode nella locandina. E’ possibile iscriversi anche in loco un po’ prima dell’evento. Finito di giocare, spazio alla premiazione e alla merenda. A seguire, la festa dei giovani di Lurate Caccivio.