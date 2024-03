Caccia alle uova a Fino Mornasco

Bella iniziati a Fino Mornasco con la caccia alle uova.

L'iniziativa

Anche quest'anno con grande successo l'associazione genitori di Fino Mornasco ASF - Associazione Scuola Famiglia - ha organizzato e offerto una giornata di giochi, laboratori e tanto divertimento. L'evento, denominato Caccia alle Uova, ha richiamato bambini anche dai paesi limitrofi.

Grande partecipazione

Centinaia di bambini, accompagnati da mamme, papà e anche da qualche nonno che si è divertito a guardarli giocare, hanno invaso il bellissimo parco comunale di Fino Mornasco, e si sono susseguiti in momenti di svago con la baby dance degli Aristomatti. Poi i volontari di ASF hanno organizzato giochi all'aria aperta e laboratori creativi.

Tanto divertimento

Insieme ai narratori della biblioteca di Fino Mornasco ci sono stati dei momenti di letture animate in mezzo alla natura e la tanto attesa caccia alle uova a indovinelli. Come di consueto non è mancata la merenda offerta dall'associazione Scuola Famiglia e la dolce sorpresa. Anche quest'anno grazie alla generosità di Icam che da anni sostiene le nostre iniziative benefiche, "sono stati omaggiati tutti i partecipanti di un uovo di cioccolato - ha riferito la presidente di ASF, Katia Mandaglio - Il sorriso dei bambini e la gioia si sono diffusi in tutto il parco comunale, con grande soddisfazione dei genitori volontari che ci mettono anima e corpo in queste iniziative".