Caccia alle uova: appuntamento al parco per i più piccoli

Caccia alle uova pasquali, nuova edizione per l’iniziativa organizzata dalla commissione biblioteca di Albavilla, dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria.

Appuntamento al parco delle Due Noci

La quarta edizione dell’evento è in programma per domenica 12 aprile al parco comunale delle Due Noci nella frazione di Carcano.

Il ritrovo è alle 15 per l’inizio dei giochi. Tutti i bambini dai 4 anni in su, accompagnati da un adulto, sono invitati a partecipare.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’oratorio e della Commissione biblioteca. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.