Caccia alle uova nel parco comunale di Villa Camilla

Tutti a caccia delle uova pasquali nel parco comunale di Olgiate Comasco.

La caccia alle uova

L’assessorato alla Cultura e la biblioteca comunale, in collaborazione con l’associazione Genitori La Lanterna e Teatro dei Sussurri, invitano i bimbi dai 4 anni in su alla divertente “Caccia alle uova!”.

Invito al parco

L’appuntamento è per sabato 28 marzo, dalle 15 alle 18, nel parco comunale di Villa Camilla. L’iniziativa prevede giochi e sfide, letture divertenti e una gustosa merenda per tutti i partecipanti.

Come partecipare

E’ possibile iscriversi singolarmente o come squadra. Per informazioni è possibile scrivere un messaggio di posta elettronica all’indirizzo lalanternaolgiatecomasco@gmail.com oppure contattare il numero telefonico 349.3086810. Come precisano gli organizzatori, in caso di maltempo l’evento sarà annullato.