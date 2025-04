"Caccia alle uova" nel parco comunale di Villa Camilla a Olgiate Comasco.

L'iniziativa

L'appuntamento è per sabato 12 aprile, dalle 15 alle 18. Previste letture animate a cura della biblioteca comunale, momento che darà il via a un’emozionante "Caccia alle uova", un percorso a tappe con giochi, storie e simpatici personaggi portati in scena dal "Teatro dei Sussurri".

Come partecipare

Iscrizione gratuita ma obbligatoria (disponibilità massima di 60 posti). Per le iscrizioni, inquadrare il Qrcode nella locandina. L'evento è pensato per bambini dai 5 anni in avanti, accompagnati da un adulto.

Giochi a squadre

L'attività sarà articolata a squadre da 4 a 8 giocatori (possibile anche l'iscrizione singola). La "Caccia alle uova" è organizzata dall'associazione genitori "La Lanterna" e il "Teatro dei Sussurri" in collaborazione con la biblioteca comunale.