Cacciato dalla discoteca, scavalca ma cade: trovato dal padre la mattina dopo

Cacciato dalla discoteca, cerca di rientrare scavalcando una recinzione ma cade in un cespuglio: trovato dal padre la mattina dopo, privo di conoscenza e con il viso insanguinato. E' successo nella notte tra sabato e domenica a Como.

Cade fuori dalla discoteca e viene trovato la mattina dopo

E' successo sabato sera alla discoteca Venus di via Sant'Abbondio. Un ragazzo di 16 anni residente a Proserpio, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato cacciato dalla discoteca dopo avere importunato alcune ragazze. Avrebbe però deciso di rientrare utilizzando l'ingresso sul retro: ha così scavalcato il cancello ma è caduto sulla via sottostante, all'altezza di un cespuglio. Dolorante e sanguinante, ha perso conoscenza ed è rimasto a terra. E' stato rinvenuto dal padre la mattina dopo: preoccupato del mancato ritorno a casa del figlio, l'uomo ha attivato l'applicazione dell'iphone per identificarne la posizione e si è così accorto che lo stesso si trovava ancora alla discoteca.

Raggiunto l'esterno del locale, ha rinvenuto il figlio a terra, privo di conoscenza, sanguinante e semi assiderato. Il giovane è stato immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per i soccorsi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'ospedale, sarebbe tuttora in Rianimazione e le sue condizioni sarebbero stabili. Non sarebbe in pericolo di vita.