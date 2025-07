Cade alle Azzorre e muore: domani i funerali dell'erbese

Addio

Germano Colombo era in vacanza con la moglie e un gruppo di amici del Cai.

Aveva 84 anni: a causarne la morte probabilmente un malore

Ha battuto la testa a terra

Si è sentito male ed è caduto battendo la testa. Aveva appena terminato di mangiare Germano Colombo, 84 anni di Erba, insieme alla moglie Virginia e al gruppo di amici della sezione erbese del Cai. Tutti insieme per una vacanza all’insegna del trekking alle Azzorre. Quando all’improvviso, mentre stava facendo ritorno in albergo a piedi, forse a causa di un giramento di testa, ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa a terra. E nonostante il ricovero in ospedale per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Una persona sempre disponibile che si prestava ad aiutare

La sua morte ha lasciato tutti senza parole. Colombo era una persona molto conosciuta in città. Un uomo molto attivo, altruista e disponibile.

Con l’oratorio era una presenza fissa delle vacanze estive, in particolare in cucina dove come volontario amava preparare gustosi piatti, vista la sua grande passione per i fornelli. E ancora, prestava il suo tempo insieme alla moglie alla mensa del povero.

La cerimonia nella chiesa prepositurale

La salma di Germano Colombo è rientrata in Italia ieri, dopo l'espletamento delle pratiche burocratiche con l'ambasciata. I funerali si svolgeranno in città domani, lunedì 7 luglio, alle 15, nella chiesa prepositurale di Santa Maria Nascente.