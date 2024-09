Cade da due metri a Fino Mornasco: paura per un uomo

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, a Fino Mornasco. Un uomo è caduto da un'altezza di un paio di metri, riportando alcuni traumi.

I soccorsi

L'allarme è scattato attorno alle 14.30 in via Leonardo da Vinci. La vittima è un uomo di 46 anni. Sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate e l'autoinfermieristica in codice rosso. Una volta stabilizzato l'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Per fortuna le sue condizioni sono risultate meno gravi di quanto temuto in un primo momento, per cui è arrivato al nosocomio in codice giallo.