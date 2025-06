Cade un albero, intervengono i Vigili del fuoco

Cade un albero su via Repubblica a Lurate Caccivio, intervengono i Vigili del fuoco.

Albero caduto

Ad avvisare i Vigili del fuoco, nella serata di ieri, martedì 10 giugno, è stato il sindaco Serena Arrighi. "Ho notato che una pianta, da un terreno privato, era caduta lungo la rivetta a lato della provinciale che collega Villa Guardia ad Appiano Gentile", racconta il primo cittadino.

L'intervento

Arrighi ha così allertato i Vigili del fuoco, verso le 21, che sono giunti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza. "L'albero si trovava subito dopo il ponte in direzione Appiano. I Vigili del fuoco hanno gestito perfettamente la situazione, illuminando la strada e tagliando l'albero".