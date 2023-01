Con un annuncio pubblicato questa mattina, la Provincia di Como ha comunicato la chiusura della Sp 30 "Fino-Rovello" per due giorni, dal 2 al 4 febbraio, nel territorio del Comune di Cadorago.

Cadorago: chiude per due giorni la Sp 30 "Fino-Rovello" per lavori

Ci sarà la chiusura totale al traffico sulla Strada Provinciale numero 30, la "Fino-Rovello" sul territorio di Cadorago. La chiusura è stata istituita per consentire i lavori di demolizione fabbricato in via Mameli, al civico 29. La circolazione lungo la strada provinciale, nel tratto compreso tra la via Magenta e la Via C. Cantù, sarà vietata dalle 9 del 2 febbraio alle 17 del 4 febbraio 2023.