escursionismo

Un ottobre impegnativo con ben tre escursioni

Un mese impegnativo per gli Over del Club Alpino Italiano Sezione di Asso: il gruppo ha infatti regolarmente portato a termine il programma delle escursioni di ottobre, con tre appuntamenti in vetta.

CAI Asso: un mese ricco di escursioni per il gruppo Over

Mercoledì 13 ottobre il Gruppo Over del CAI di Asso ha fatto una salita al Piz de La Pruna (1795 metri) nella Val Tartano, in Valtellina.

A seguire, mercoledì 20 ottobre si è tenuta la celebrazione del 21° anniversario della Croce di Megna. Presente Monsignor Francantonio Bernasconi, ideatore della Croce del Giubileo, che ha celebrato la Santa Messa: l'anniversario sarebbe caduto correttamente il 15 ottobre ma Bernasconi non avrebbe potuto presenziare quel giorno in quanto si trovava in Vaticano; dunque, si è deciso di festeggiare la ricorrenza qualche giorno dopo.

Il gruppo è partito alle 9 dal Monumento degli Alpini di Lasnigo. Giunti in vetta al Monte Megna, a 1049 metri, è stata officiata la messa.

Infine, gli Over del CAI Asso si sono recati al rifugio FALC, mercoledì 27 ottobre. Nonostante il sole, la temperatura era piuttosto bassa ma tutti gli escursionisti sono arrivati al rifugio, a quota 2.120 metri, superando un dislivello di circa 700 metri.

"Abbiamo avuto la fortuna di trovare il rifugio aperto, perché la rifugista era salita per fare dei lavori di preparazione alla chiusura invernale - ha commentato il presidente del gruppo, Alberto Pozzi - Ci ha fatto entrare, permettendoci di pranzare al caldo e poi ha preparato caffè per tutti i diciannove escursionisti".

L'attività del Gruppo Over riprenderà con altre escursioni tutti i mercoledì dei mesi di novembre e dicembre.