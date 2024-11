Cai Cantù: un defibrillatore fuori dalla sede di via Dante

Un defibrillatore a disposizione di tutti a qualsiasi ora del giorno e della notte: è il dono del Cai alla città.

L'iniziativa

«Avevamo acquistato un defibrillatore nell’ottobre del 2023, grazie anche al contributo del Cai centrale. Poi il defibrillatore è rimasto in sede e quindi utilizzabile solamente negli orari di apertura», spiega Marika Novati, presidente della sezione canturina del Cai. Ora invece il dispositivo salvavita è stato posizionato al di fuori della sede del Cai, in via Dante, di fronte al parco Falcone e Borsellino: «Siamo stati in Comune e abbiamo parlato con l’assessore Maurizio Cattaneo e il dottor Mora per poterlo posizionare al di fuori della sede, anche perché attualmente nel parco non c’è un defibrillatore – sempre Novati – Abbiamo chiamato l’elettricista e fatto il collegamento e ora è a disposizione della città».

A disposizione della collettività

Tutti dunque, in caso di emergenza, potranno utilizzare il defibrillatore del Cai: «Abbiamo anche le piastre per i bambini e abbiamo fatto un pacchetto di assistenza per 3 anni, che verrà poi rinnovato. Ora il defibrillatore è a disposizione di tutti, sperando che nessuno lo debba utilizzare e che non venga vandalizzato. E’ fuori dalla porta della nostra sede, di fronte all’ingresso del parco, ben illuminato alla sera e a disposizione 7 giorni su 7, h 24», conclude Novati.