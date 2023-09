Cai Cantù: uno spettacolo per dire "No" al bullismo.

Cai Cantù: uno spettacolo per dire "No" al bullismo

Uno spettacolo per dire "No" al bullismo. E’ quello che per volontà del gruppo Cai di Cantù, impegnato, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, da molto tempo nell’aiutare ragazzi, genitori e insegnanti nell’affrontare comportamenti riconducibili al fenomeno del bullismo.

Lo spettacolo

"La sbatta è il titolo dello spettacolo: si tratta di un format dedicato a tutti i pre-adolescenti, adolescenti e alle loro famiglie, ma anche a tutti gli insegnanti e coloro che sono a stretto contatto con i ragazzi - ha puntualizzato il presidente del Cai Cantù Marika Novati - E' uno spettacolo che farà riflettere e insegnerà come comportarsi nella quotidianità. E’ specifico soprattutto per le quinte elementari, medie e scuole superiori».

A San Teodoro

Nella giornata i venerdì 29 settembre sono in programma due spettacoli al teatro San Teodoro. Il primo andrà in scena alle 10 e sarà destinato a tutti gli studenti delle scuole della città. Il secondo spettacolo è invece previsto alle 21 e sarà destinato a tutti coloro che sono interessati.Chi volesse ulteriori informazioni sullo spettacolo può consultare il sito del teatro.