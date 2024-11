Cai, serata speciale: Ogliari, Pozzi, Danelli e Grammatica avranno l’aquilino d’oro

Cena sociale per la sezione assese del Club alpino con premiazione dei soci più fedeli

Appuntamento all'agriturismo Sant'Anna

Cena sociale per il Cai di Asso con la premiazione dei soci più fedeli. La cerimonia si svolgerà sabato sera, 23 novembre, all’agriturismo Sant’Anna di Eupilio. Durante l’annuale appuntamento conviviale, a occuparsi delle premiazioni sarà il presidente del Cai Asso Massimo Resta.

Due soci premiati con l'aquilino d'oro per i 50 anni di iscrizione

Tra i premiati, a ricevere l'aquilino d'oro saranno due "montanari" che festeggiano i cinquant’anni d’iscrizione al Cai. Si tratta di Alessandro Ogliari, uno dei precursori dello sci alpinismo nella sezione, oltre che buon alpinista. L’altro è Alberto Pozzi, accompagnatore di Alpinismo giovanile, che in ambito sezionale ha ricoperto la carica di presidente per sette mandati, l’ultimo nel triennio 2019-2022, e di vicepresidente per tre mandati. E’ stato per sei anni presidente della commissione regionale lombarda di Alpinismo giovanile, per tre vicepresidente e per tre segretario. E’ stato anche docente alla scuola di alpinismo giovanile del Cai Lecco. E’ impegnato come volontario nella squadra di manutenzione dei sentieri. Collabora con il Gruppo Over per la programmazione delle escursioni, cui partecipa come accompagnatore. E’ responsabile dell’Alpinismo giovanile sezionale dal 1984. Nel gennaio 2023 il consiglio sezionale gli ha conferito la carica di presidente onorario, quale riconoscimento per tutta l’attività svolta non solo a favore della sezione di appartenenza, ma anche a livello regionale.

Foto 1 di 2 Alberto Pozzi Foto 2 di 2 Alessandro Ogliari

Prezioso riconoscimento a chi festeggia i sessant'anni al Club alpino

Ad altri due soci sarà consegnato l’aquilino d’oro per i sessant’anni d’iscrizione al Cai.

Il primo è Carlo Danelli che, in coppia con Roberto Masciadri, ha compiuto numerose salite alpinistiche di rilievo (Cervino, Rosa e Bianco solo per citarne alcune) e si è poi dedicato allo sci, diventando maestro e svolgendo la sua professione prevalentemente a Cervinia.

Il secondo è Pierluigi "Gepa" Grammatica che, oltre a essere alpinista, è un appassionato cultore di mineralogia e possiede una ricca collezione.

Foto 1 di 2 Pierluigi Grammatica Foto 2 di 2 Carlo Danelli

Al 94enne Rusconi sarà consegnato l'attestato per i settant'anni

Dulcis in fundo ci sarà la consegna dell’attestato settantennale al socio Mario Rusconi, il veterano dei soci del Cai Asso, che il 26 dicembre compirà 94 anni, e che va ancora in montagna.

Nel corso della serata ad altri tre soci spetterà l’attestato di merito per i quarant’anni di adesione al sodalizio: Giancarlo Masciadri, Giovanni Paredi e Davide Valsecchi.

I soci Federica Civati, Damiano Frigerio, Lorenzo Regazzoni e Roberto Sambugaro riceveranno l’aquilino d’oro venticinquennale.