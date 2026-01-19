Cala il sipario su “Crevenna borgo dei presepi” 2025

Domenica 18 gennaio si è svolta la conclusione dell’edizione 2025 di “Crevenna borgo dei presepi”, svoltasi sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena.

Cala il sipario sul borgo dei presepi

“Ogni inverno, attorno alla presenza del Presepe, si creano tante cose belle legate a un momento culturale e religioso. Quindi ringrazio davvero tutti quanti hanno collaborato per l’intraprendenza, la capacità, la pazienza, ma ringrazio anche il Presepe stesso, perché è proprio il Presepe che fa nascere attorno a sé tutto questo movimento”, così don Ettore Dubini, vicario parrocchiale, ha espresso la sua piena soddisfazione personale e quella di tutta la comunità crevennese alla conclusione dell’edizione 2025 di “Crevenna Borgo dei Presepi”, svoltasi domenica mattina sul sagrato della chiesa di Santa Maria Maddalena.

Più dio 25mila visite complessive

Apertasi tra non poche incognite a causa delle limitazioni d’accesso al Presepe in movimento di Villa Ceriani (oggetto in questo periodo di importanti lavori di ristrutturazione), l’iniziativa è stata invece premiata da un grande successo di pubblico: non è stato possibile rilevare precisamente il numero dei visitatori, che però in base a stime ponderate si possono calcolare superiori alle 25.000 presenze complessive, provenienti da tutto il Nord Italia (nell’ultima settimana ancora da Morbegno, Sondrio, Cisano Bergamasco…) e anche da alcune località del Centro.

Soddisfazioni e apprezzamenti

Al di là del dato numerico, indubbio l’apprezzamento generale, attestato dai commenti rilasciati sul registro delle visite del Presepe in movimento ed esteso anche a “La più grande storia mai raccontata”, con i sei quadri biblici allestiti dagli Artigiani del Presepe sul sagrato della parrocchia. La soddisfazione è stata naturalmente condivisa, a nome degli Artigiani, da Roberto Sala, che ha fatto le veci di Angelo Garofoli, impegnato “sul campo” presso il Presepe in movimento: “Lavorare in questa “banda di scapestrati”, tra alti, bassi e martelli che volano, è impegnativo, perché non solo il Presepe, ma anche noi siamo sempre in movimento… Però è anche divertente ed è il lato bello di questa iniziativa”. Sala ha anche rinnovato l’appello lanciato in più di un’occasione da Garofoli: “Non so cosa si realizzerà per il prossimo anno, ma occorre aumentare la manovalanza. Servono forze fresche, persone giovani, e qui ce ne sono tante… Quindi l’anno prossimo aspettiamo tutti”.

Più follower e recensioni

“Crevenna Borgo dei Presepi” ha attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, con ripetute uscite sulla stampa, sul web, alla tv e alla radio. Da ricordare in particolare il servizio curato dall’inviata Rai Donatella Negri e trasmesso a più riprese da Rai3. Questo interesse è stato riflesso anche dalla pagina Facebook dedicata PresepediCrevenna, attivata alla fine di novembre, che ha ampiamente superato tutti i dati riscontrati nella precedente edizione. Li ha illustrati la curatrice Giovanna Caldara: “In soli 50 giorni i followers sono aumentati del 15,54%, le interazioni continue con i post hanno sfiorato quota 7.000, mentre le visualizzazioni complessive sono più di 300.000. Un altro dato riguarda la scheda dedicata su Google, visualizzata da 11.500 persone, che hanno lasciato 82 recensioni con un punteggio totale di 4,9 su 5”.

La pagina Facebook ha ospitato anche i due giochi svoltisi durante il periodo di esposizione, i cui vincitori sono stati premiati questa mattina. Giuliano Vismara, di Birone di Giussano, ha vinto il gioco collegato al Calendario virtuale dell’Avvento: ogni giorno si apriva una finestrina che raccontava un dettaglio del Presepe in movimento; ogni mattina si annotavano i nominativi delle prime tre persone che mettevano una reaction al post e il 24 dicembre Vismara è risultato aver interagito il maggior numero di volte, risultando sempre tra i primi tre. “Seguo il Presepe di Crevenna da molto tempo, ma ogni anno c’è qualcosa che attira l’attenzione, quei tanti piccoli particolari che fanno grande questo Presepe – ha spiegato Vismara – Come si fa a essere così reattivi e veloci su Facebook? Semplice, basta essere in pensione…”.

Serena Negri di Merone si è invece aggiudicata il gioco “Trova il dettaglio”, che consisteva nell’individuare con un post un particolare de “La più grande storia mai raccontata”: la sacca che Giuda tiene tra le mani nella scena dell’Ultima Cena. «Anch’io seguo l’iniziativa di Crevenna da diversi anni, da quando i miei figli erano piccoli e venivano a mangiare il panettoncino che scende lungo il torrente nel Presepe in movimento – ha raccontato – Quest’anno ho scoperto questo nuovo allestimento. Indovinare il particolare è stato abbastanza semplice, anche grazie all”aiuto da casa” l’abbiamo “acceso”…». Entrambi i vincitori sono stati premiati con una copia del volume Del Buco del Piombo e di altre storie, pubblicato per celebrare i 50 anni dello Speleo Club Cai Erba, illustrato nei suoi contenuti dallo stesso Roberto Sala, tra i promotori della pubblicazione.

I ringraziamenti degli organizzatori: “Alla conclusione della manifestazione è doveroso esprimere un ringraziamento a quanti, a diverso titolo, vi hanno collaborato. A partire dal Comune di Erba e dall’impresa Promedil (responsabile dei lavori in Villa Ceriani), che hanno rispettivamente sovrainteso e coordinato le misure di sicurezza necessarie per garantire l’accesso dei visitatori, per arrivare agli Amici di Lilia, storici partner degli Artigiani, che hanno nuovamente promosso l’arrivo a Crevenna della “Luce della Pace” proveniente dalla Basilica della Natività di Betlemme, oltre a realizzare la tradizionale brochure informativa”. Ecco invece, in rigoroso ordine alfabetico, l’elenco completo di chi ha affiancato don Ettore Dubini e Angelo Garofoli: Peppino Anzani, Giorgio Berna, Gianni Bianchi, Milena Biassoni, Giovanna Caldara, Fabio Canali, Mattia Canali, Vito Castria, Marzio Colombo, Mauro Colombo, Alberto Conti, Giovanni Conti, Sergio Corti, Dante Cresseri, Fabrizio Da Costa, Tiziano Dander, Anselmo De Angelis, F.lli Farina – Ome, Peo Festo, Chiara Filippini, Tino Finocchio, Ettore Frigerio, Filippo Frigerio, Fustellificio 2R, Antonio Gaiardoni, Gasper e Leo, Alessandro Gerosa e C. di Roberto R. Gerosa, Grippi Lattoneria, Antonio Manfreda, Alessandro Marcone, Roberta Marinucci, Agata Martirano, Paolo Mauri, Camillo Minoretti, Clotilde Minoretti, Ezio Miotto, Giuseppe Monaco, Marzio Nava, Stefano Nava, Angelo Nobili, Dante Pontiggia, Domenico Praianò, Carlo Proserpio, Giancarlo Proserpio, F.lli Ramaj srl di Lecco Cristian, Cristian Rigamonti, Umberto Rigamonti, Marco Rizzi, Tiziano Rizzi, Fabrizio Sala, Roberto Sala, Alessandro Sangiorgio, Pasquale Scarpitta, Nazzareno Spinoso, Vito Suppa, Ambrogio Tavecchio, Emilio Tentori, Alberto Valsecchi, Luca Venturini, Edoardo Veronelli, Mauro Vicini, Andrea Viganò, Fiorenzo Vismara, Carlo Zappa, Federico Zappa.