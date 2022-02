Cosa cambia da lunedì

Ecco cosa cambia a partire da lunedì.

Visto il calo della domanda e la conseguente richiesta da parte di Regione Lombardia di assicurare per la prossima settimana 6 mila tamponi complessivi, l’attività dei Punti Tampone di Asst Lariana verrà riorganizzata. Da lunedì 14 febbraio l’offerta per il territorio (che ha garantito fino a 13mila tamponi settimanali) vedrà mantenere il servizio su tutti i Punti, assicurando quindi lo stesso numero di linee e le sedi di erogazione e riducendo gli orari di apertura (riduzione che è stata effettuata sulla base del tasso di saturazione degli appuntamenti registrato in questi giorni).

Cala la domanda e l’attività dei Punti Tampone si riorganizza: cosa cambia da lunedì

Como Via Napoleona 60 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9.30.

Accesso consentito per le seguenti utenze: pre-ricoveri, medicina preventiva, PMA, solventi.

Como Via Castelnuovo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30, sabato e domenica dalle 8 alle 12

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, scuola, prenotati da Ats

Cantù via Caduti di Nassiriya dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, prenotati da Ats

Menaggio - Ospedale Erba Renaldi dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

Accesso consentito per le seguenti utenze: sintomatici, fine isolamento, prenotati da Ats, solventi

Olgiate Comasco Piazza Mercato il martedì dalle 14.30 alle 16

Accesso consentito per le seguenti utenze: prenotati da Ats

In tutti i Punti Tampone il test viene eseguito dal personale in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto. Il cittadino deve presentarsi munito di mascherina, documento d’identità, tessera sanitaria e ricetta/provvedimento del medico/pediatra/Ats.

Tamponi Salivari

Per le persone fragili è prevista la possibilità di effettuare dei tamponi salivari. E' l'operatore sanitario che, viste le necessità dei pazienti, valuta l'offerta della tipologia corretta (tampone molecolare o tampone salivare).

I punti tampone di Asst Lariana dove è possibile effettuare i test salivari sono:

Cantù - Via Caduti di Nassiriya (c/o camper)

Como - Via Castelnuovo

Como - Via Napoleona 60 (ingresso da Via Colonna)

Menaggio - parco dell'ospedale (c/o tendone)

Anche in questo caso il test viene eseguito dal personale in modalità drive through e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto.