Calano le temperature, il primo nevischio mette in crisi l'Olgiatese

Como - Olgiate Comasco

Nella notte tra sabato e domenica sono scesi i primi fiocchi di neve, misti a grandine, e i primi disagi si sono fatti sentire in molti paesi da Colverde ad Olgiate Comasco.

Come annunciato oggi, domenica 28 novembre 2021, ha fatto irruzione nel nostro territorio la prima aria artica della stagione. La colonnina di mercurio si è abbassata e i primi fiocchi di neve sono arrivati anche a quote collinari. Domenica mattina molti paesi del Comasco e dell'Olgiatese si sono risvegliati con le strade coperte da ghiaccio e neve e qualche disagio non è mancato.

Strade coperte da nevischio nell'Olgiatese e nel Comasco

La stagione invernale entra nel vivo, il fronte artico sta investendo le regioni del Nord e i primi fiocchi sono scesi anche a bassa quota nella notte tra domenica e lunedì.

Strade coperte da ghiaccio e neve a Colverde, Villa Guardia, Lurate Caccivio e Olgiate Comasco, dopo il temporale con grandine e neve che nella serata di sabato ha colpito l’Olgiatese. In alcuni tratti delle strade interne dei paesi, domenica mattina, il transito è risultato difficoltoso. In centro a Olgiate Comasco fuori uso gli impianti semaforici all’incrocio tra la statale Briantea, via Tarchini e via delle Vecchie Scuderie.