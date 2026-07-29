Calcinacci dal ponte, area interdetta a vetture e pedoni

Ordinanza del sindaco per mettere in sicurezza la zona sottostante il cavalcavia. I lavori sono in corso oggi e dovrebbero concludersi a breve

Sicurezza per automobilisti e pedoni

A seguito della caduta di alcuni calcinacci dal ponte di viale Prealpi a Erba è stato istituito il divieto di sosta per le automobili e di transito per i pedoni nella zona sottostante, in via Zappa. L’obiettivo dell’ordinanza è quello di garantire sicurezza ai veicoli e ai cittadini evitando possibili rischi fino al completamento dell’intervento di risanamento del ponte.

E’ stata transennata l’area interessata

Per delimitare la zona interessata sono state installate transenne e posata segnaletica verticale su entrambi i lati del tratto di via Zappa, in modo da evitare il transito. I lavori sono in corso da questa mattina, mercoledì 29 luglio, e dovrebbero concludersi con la riapertura dell’area e la revoca dell’ordinanza sindacale.