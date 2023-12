Calze di Natale giganti cucite dagli ospiti delle RSA per aiutare gli ospedali pediatrici e le famiglie in difficoltà

Giganti, fatte all’uncinetto, cucite con amore, colorate, da appendere all’albero di Natale… Piene di giocattoli e regali artigianali, disegni ma anche consigli che nascono dalla saggezza della terza età.

Stiamo parlando di speciali calze hand made confezionate dalle anziane e dagli anziani ospiti delle RSA del gruppo Orpea Italia attore di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili con head quarter in provincia di Torino.

In veste di "aiutanti di Babbo Natale" e con l'aiuto degli educatori gli ospiti delle RSA stanno confezionando con le loro mani calze di Natale piene di doni e pensieri felici dedicati a bambini, ragazzi e famiglie svantaggiati del territorio.

Si tratta dell'iniziativa Natale InCalza… soprattutto in RSA! Ogni RSA aderente all’iniziativa ha individuato un ente benefico del territorio a cui effettuare la donazione: ospedali pediatrici, comunità che si occupano di famiglie indigenti o colpite da guerre e calamità, associazioni a sostegno dell’infanzia o che si occupano di disabilità. E c'è anche una struttura comasca.

Così il Natale diventa un’occasione per fare del bene che attraversa tutte le generazioni.

Alessandra Taveri CEO di Orpea Italia racconta:

Anche quest’anno abbiamo deciso di vivere il Natale con un’attività solidale che allo stesso tempo dia valore alle abilità e all’essenza dei nostri ospiti. Perchè gli anziani sono una risorsa per la nostra società, soprattutto per le giovani generazioni. L’importanza di questa iniziativa risiede nel fatto che l’attività non sia fine a sé stessa: il tempo e le capacità dei nostri ospiti si sono trasformate in un messaggio d’amore per i meno fortunati .