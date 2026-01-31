Cambia il direttore del corpo musicale Santa Cecilia, ha solo 22 anni

Valbrona, cambia il direttore del corpo musicale Santa Cecilia: il 22enne Geo Fugazza prende il posto di Fulvio Paredi.

Novità nel corpo musicale

Una grande passione per la musica e per il sassofono e la sfida di guidare il corpo musicale Santa Cecilia di Valbrona. Il nuovo direttore della banda è Geo Fugazza, 22 anni, studente al Conservatorio di Como, che con il nuovo anno ha preso il posto di Fulvio Paredi. Un passaggio di consegne avvenuto in maniera graduale, come spiega il nuovo direttore:

“Nella banda sono cresciuto. Ho iniziato a muovere i miei primi passi, sempre suonando il sassofono. Ho avuto l’occasione di dirigere qualche brano e da qui il testimone è stato trasmesso in maniera definitiva”.

Ecco il “Concerto di primavera”

Paredi ha deciso di lasciare il suo incarico per motivi di età e per impegni personali. La banda, che conta 25 componenti, ha dunque accolto il suo nuovo giovane direttore, il quale ha deciso di portare subito una ventata di novità. Il 21 marzo è infatti in programma il “Concerto di primavera”, alla sua prima edizione.

“Il concerto aprirà la nostra stagione. Volevamo aggiungere una data al nostro calendario – spiega Fugazza – Siamo un corpo musicale piuttosto giovane ed è una buona occasione per farci conoscere. Il nostro primo concerto solitamente viene realizzato in estate ed è il grande appuntamento della nostra banda. Nel mentre i cittadini ci possono ascoltare solo nei momenti istituzionali. Ecco perché, anche in collaborazione con l’Amministrazione, abbiamo visto che la prima data utile era proprio il primo giorno di primavera”.

Una mostra dopo il concerto

Il concerto sarà sabato 21 marzo, ma è in programma un’altra iniziativa promossa dal corpo musicale. L’idea è infatti quella di realizzare una mostra dedicata alla primavera, che sarà inaugurata domenica 22 marzo, il giorno seguente a quello del concerto e che resterà a disposizione del pubblico in sala consiliare del Comune per una settimana.

“Ci piacerebbe coinvolgere diverse realtà del territorio, lavorando in maniera sinergica”, spiega il nuovo direttore.

Da qui la proposta della mostra, aperta ad artisti professionisti, ma soprattutto amatoriali. Porte aperte dunque ad appassionati di pittura, fotografia e scultura, valbronesi e non solo, che potranno quindi avere l’occasione di esporre una propria opera.

“Deve essere chiaramente legata alla primavera o al legame tra musica e natura – chiarisce il direttore – Qualche prima adesione però l’abbiamo già ricevuta. Ci hanno contattato cittadini di Valbrona, ma anche da fuori paese. Inoltre una docente di arte ci ha comunicato che alcuni suoi allievi sono intenzionati a partecipare e ad esporre una delle loro opere. Abbiamo voluto poi coinvolgere la scuola primaria: con i disegni dei bimbi saranno realizzati dei cartelloni che saranno esposti durante la mostra”.

Un’occasione importante dunque per chiunque sia interessato, ma anche un’opportunità per conoscere al meglio la realtà della banda.