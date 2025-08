Cambia il dirigente del Comprensivo: via Proserpio, arriva Amato

Scuola

Novità ormai ufficiale: il ringraziamento da parte del sindaco.

Il dirigente scolastico Giuseppe Angelo Proserpio saluta e lascia il suo incarico all’istituto comprensivo Carlo Porta di Lurago d'Erba. Prende il suo posto la dottoressa Sabrina Amato, dal 2019 dirigente scolastico all’istituto comprensivo Don Beretta di Giussano.

Amato nuova dirigente

57 anni, originaria della provincia di Agrigento, oltre a ricoprire l’incarico di dirigente scolastico, Amato è stata anche nominata dallo scorso dicembre assessore al Bilancio del Comune di Favara, in provincia di Agrigento. Dovrà quindi ricoprire il doppio incarico, come avvenuto nella seconda parte di questo anno scolastico. Per la dottoressa Amato l’approdo a Lurago è un ritorno nell’erbese, visto che oltre ad aver ricoperto l’incarico da dirigente scolastico a Giussano, nell’anno 2023-2024 è stata dirigente anche all’istituto comprensivo di Inverigo, prima dell’arrivo della dottoressa Clotilde Esposito.

Parla il sindaco

La notizia dell’ufficialità è arrivata anche al sindaco Davide Colombo, che ha voluto ringraziare il dottor Proserpio per quanto fatto in questi due anni. Una collaborazione preziosa, consolidata ancor più quando il sindaco ha assunto l’incarico:

"Ringrazio il dottor Proserpio per la grande disponibilità mostrata in questo biennio - afferma - Insieme si sono affrontati con serietà e serenità tanti progetti educativi, due traslochi, numerosi interventi nelle nostre scuole che risulteranno ora più belle e sicure".

Il sindaco ha poi ripreso una frase pronunciata in passato: "Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini".

"Con questa frase comunicai ai genitori l’avvio dei lavori del Pnrr legati alle nostre scuole e con questa frase mi piace ringraziare il dottor Proserpio per la collaborazione di questi anni. Una collaborazione proficua e molto positiva".

Collaborazione che adesso il sindaco dovrà instaurare con la nuova dirigente.