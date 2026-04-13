Cambio al vertice all’Ospedale: Riccardo Bertoletti è il nuovo direttore sanitario

L’Ospedale di Erba annuncia ufficialmente la nomina del dottor Riccardo Bertoletti quale nuovo Direttore sanitario. Vanta tre specializzazioni: malattie dell’apparato respiratorio, allergologia e medicina del lavoro

Subentra al dottor Raffaele Morrone

L’Ospedale Erba annuncia ufficialmente la nomina del dottor Riccardo Bertoletti quale nuovo Direttore sanitario. Bertoletti, professionista di consolidata esperienza nel panorama sanitario lombardo, subentra a Raffaele Morrone alla guida della Direzione sanitaria portando con sé un bagaglio di competenze maturate in contesti di alta complessità, sia nel settore pubblico sia in quello privato accreditato. Nato a Sondrio nel 1959 e laureatosi con lode all’Università di Pavia, Bertoletti vanta tre specializzazioni: malattie dell’apparato respiratorio, allergologia e medicina del lavoro. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di vertice strategico: nel periodo 2021-2025 è stato Direttore sanitario dell’Ospedale Valduce di Como, mentre negli anni precedenti ha ricoperto il ruolo di Direttore sanitario dell’Asst di Mantova e Direzione Medica dei presidi dell’Asst Valtellina e Alto Lario.

“Una figura fondamentale per proseguire il percorso di innovazione organizzativa”

Entusiasta di accogliere il dottor Bertoletti nella squadra è Vincenzo Trovato, Direttore generale dell’Ospedale di Erba:

“La sua profonda conoscenza del territorio comasco, unita a una solida competenza gestionale e clinica, rappresenta una garanzia per il consolidamento e lo sviluppo dei nostri servizi. La sua figura sarà fondamentale per proseguire il percorso di innovazione organizzativa e per rispondere con efficacia e umanità, nel pieno spirito dei Fatebenefratelli, ai bisogni di salute dei nostri pazienti”.

“Esperienza al servizio di una struttura storica”

Assume questo incarico con grande senso di responsabilità Riccardo Bartoletti:

“Con l’obiettivo di mettere la mia esperienza al servizio di una struttura storica e prestigiosa come quella di Erba. Il mio impegno sarà rivolto al coordinamento multidisciplinare e al miglioramento continuo dei processi clinico-organizzativi, con particolare attenzione all’integrazione tra eccellenza tecnica e accoglienza del paziente. Sono pronto a lavorare fianco a fianco con tutto il personale medico e infermieristico per affrontare le sfide future della sanità territoriale”.

Il ringraziamento al dottor Morrone per la dedizione dimostrata in questi mesi

Dopo un periodo di collaborazione intensa e positiva, Raffaele Morrone lascia il ruolo di Direttore sanitario per motivi personali. A ringraziarlo è Trovato: