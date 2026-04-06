Cambio della guardia in Rock Steady Boxing Como Lake: alla guida c’è Carbone

Sarà Emmanuele Carbone, personal trainer, pugile agonista e coach certificato Rsb a raccogliere la sfida di proseguire la missione dei fondatori e contrastare con la boxe i sintomi del Parkinson

Da Indianapolis all’Italia grazie a Roda

Rock Steady Boxing Como Lake è nato nel 2015 grazie a Tiberio Roda, noto imprenditore di Erba, che ha portato in Italia nel 2014 il metodo creato a Indianapolis nel 2006, dopo essersi certificato proprio nello stato americano. Certificazione ottenuta poi l’anno successivo dalla moglie Paola Roncareggi, ex pallavolista. Insieme hanno creato l’associazione italiana con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con Parkinson agendo sul proprio territorio e diffondendo i benefici di un’attività sportiva mirata e senza contatto.

Carbone ha la certificazione di Head Coach

Dopo 12 anni Rock Steady Boxing Como Lake ha annunciato un importante passaggio di consegne: alla guida c’è ora Emmanuele Carbone, da oltre 8 anni coach di Rsb. A dicembre 2025 ha ottenuto la prestigiosa certificazione di Head Coach in Olanda, come previsto dal protocollo americano:

“Raccolgo questo incarico con grande responsabilità e orgoglio. Il lavoro costruito in questi anni da Tiberio e Paola rappresenta una base solida che intendo portare avanti con continuità, mantenendo al centro le persone e i benefici che la boxe può offrire a chi convive con il Parkinson. In questi anni ho avuto modo di allenare gli atleti e di conoscere le loro storie di vita: continueremo a lavorare con dedizione, energia e attenzione, per migliorare ogni giorno la loro qualità di vita”.

“Continuità nel servizio offerto ai pugili con Parkinson”

Contenti del percorso dell’associazione e felici di lasciarla in ottime mani, Tiberio Roda e Paola Roncareggi commentano questo cambiamento:

“Siamo molto felici di questo passaggio di consegne che garantisce continuità nel servizio offerto ai pugili con Parkinson che frequentano abitualmente la palestra. Emmanuele li conosce uno a uno e li ha sempre seguiti con professionalità, dedizione e cura. La sua energia e l’esperienza maturata in questi anni sono un’iniezione di fiducia, ma anche di rinnovamento”.