Cambio di cariche societarie, autoscuole chiuse

E’ tutto in stand-by in via Varesina a Villa Guardia, in via Adua a Erba e in via Negroni a Cantù, in tre sedi dell’autoscuola “V.i.p.” Srl. Ogni attività è stata inibita dal settore Infrastrutture, ufficio Trasporti della Provincia di Como con la determinazione del 16 ottobre, trasmessa, il 6 novembre, alla Motorizzazione civile e ai Comandi di Polizia locale dei Comuni interessati, anche dell’altra sede della società presente a Maslianico

Manca la presentazione della Scia

Le quattro sedi di “V.i.p.” Srl sono chiuse. lo ha stabilito l’ufficio Trasporti dell’Amministrazione provinciale comasca. La sospensione dell’attività in essere è stata attuata a seguito di un cambio societario. Di fatto, alla fine del luglio scorso erano state notificate le dimissioni del legale rappresentante della “V.i.p.” Srl, Marco Petrucci. L’Amministrazione provinciale è stata informata dalla società stessa che avrebbe comunicato tempestivamente la nomina del nuovo rappresentante legale. Necessaria, però, la presentazione della Scia, Segnalazione certificata di inizio attività: fino a quando alcuna variazione di titolarità risulta effettuata legittimamente, l’attività è infatti inibita.

In attesa che la Provincia visioni la documentazione

Marco Petrucci e Umberto Valsecchi, soci di “V.i.p.”, spiegano la questione e cercano di rassicurare i clienti:

“Siamo in attesa che tutta la documentazione presentata all’Amministrazione provinciale venga visionata, così da ottenere il nulla osta per riaprire. Alcuni clienti ci hanno chiesto di non fermare il proprio percorso e sono stati “trasferiti” nelle sedi di altre nostre autoscuole. Da Villa Guardia ad Appiano Gentile, a Inverigo per quanto riguarda la sede di Erba”.

Preoccupazione sui social

Sui social nei giorni scorsi sono state pubblicate le segnalazioni di quanti, preoccupati per aver versato pagamenti per esami, rinnovo patenti o corsi di recupero punti, si sono trovati a fare i conti con la serranda abbassata.