Cambio di programma alla Fiera di Sant'Antonio

Fiera di Sant'Antonio, dopo il successo di domenica scorsa c'è un aggiornamento nel palinsesto degli eventi.

Il falò del purcell rinviato da martedì a sabato sera

A causa del maltempo non si terrà il tradizionale appuntamento con il rogo dell'animale di cartapesta, un'iniziativa realizzata in collaborazione con le associazioni e che riporta alle tradizioni contadine della città e del territorio.

Intanto martedì 17 gennaio giorno del santo alle 9 apertura della chiesa. Alle 10 fiera tradizionale delle bancarelle e parco dei divertimenti al via. Alle 10.30 santa messa del santo, benedizione del pane e del sale e devozione della reliquia. Alle 14.30 nuova devozione della reliquia. Alle 16.30 santo rosario. Alle 17 santa messa.

Sabato 21 alle 21 tradizionale falò: il rogo del purcell torna dopo la sosta del Covid.

Domenica 22 gennaio alle 10.30 messa solenne alla quale seguirà la sfilata dei trattori e dei prodotti dell’agricoltura in collaborazione con Coldiretti. La partecipazione dei trattori è libera. Finita la sfilata chi vuole può partecipare a un pranzo con piatti brianzoli in oratorio (conferme via whatsapp al numero 366-4613684).