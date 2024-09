Cambio di programma per la prossima escursione del Cai

Cambia il programma della prossima escursione del Cai di Olgiate Comasco.

In programma una nuova meta

Come dettagliano gli organizzatori, a causa di problemi sul percorso dell'escursione prevista dal calendario ufficiale, si rende necessario optare per una nuova meta. Domenica 15 settembre “escursione unica e ricca di storia: il trekking alla diga del Gleno unisce la bellezza della natura della Val di Scalve (Bergamo) al ricordo dell’immane tragedia conseguente al crollo della stessa diga avvenuto il primo dicembre del 1923. Il disastro distrusse le frazioni di Bueggio, Azzone e altre abitazioni fino a Darfo e causò la morte di almeno 356 persone (ma il numero reale risulta ancora oggi incerto).

Il percorso

Parcheggio all’inizio del paese di Vilminore (1.000 metri) subito dopo l’arco di ingresso, poi si raggiunge piazza Papa Giovanni XXVIII, da dove partono sia la navetta che il sentiero Cai 411 verso la frazione Pianezza (1.267 metri). Da qui, il sentiero prosegue in prossimità della chiesa , vicino a una fontana. Dopo aver attraversato dei prati e raggiunto alcune baite, imboccare sulla destra una stradina semipianeggiante da seguire fino a una deviazione (indicazioni per la diga del Gleno).

Prendendo il sentiero a sinistra (sentiero Cai 411) si arriva a dei grossi tubi di una condotta forzata, raggiunta la quale si sale su una bella mulattiera che, con ripidi tornanti, conduce fino a quota 1.500 metri. Il sentiero diviene quasi pianeggiante: dopo una prima parte nel bosco, ecco uno spettacolare tratto scavato nella roccia a strapiombo sulla valle. Proseguendo per questo aereo camminamento si raggiungono in breve i resti della diga del Gleno (1.534 metri) e il laghetto retrostante. Il percorso è corredato da pannelli che illustrano la storia della diga, dalla costruzione alla tragedia. Percorrendo il sentiero attorno al laghetto in senso antioriario, sulla destra si arriva a un punto di ristoro (disponibili anche piatti caldi).

Le iscrizioni

Partenza alle 6.30 da via Milano (piazzale del mercato). L’escursione è caratterizzata da 600 metri di dislivello positivo, per due ore di cammino in salita e altrettante in discesa. Prevista la colazione al sacco. Iscrizioni in sede il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 22. Disponibile l’indirizzo email cai.olgiate@alice.it.