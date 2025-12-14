Cambio storico alla banda: il presidente lascia dopo 21 anni

Cambio storico al vertice della banda Santa Cecilia di Albavilla: dopo 21 anni lo storico presidente Giancarlo Binaghi lascia il posto a Marco Castelletti.

Ecco il nuovo direttivo: “Continuiamo a lavorare per i giovani”

E’ terminato nei giorni scorsi, con l’elezione del nuovo direttivo della banda, il mandato più longevo di un presidente nella storia di 153 anni della banda albavillese: la motivazione del rinnovamento è legata a una scelta di ricambio generazionale. «Ringraziamo Giancarlo per quello che ha fatto per la nostra associazione – così Castelletti – Sarà ancora presente e a lui daremo la carica di presidente onorario: desideriamo che rimanga come supporto associazione».

Al timone dell’associazione sarà un membro storico al suo primo incarico da presidente. «Ho iniziato da bambino nella banda e poi ho studiato oboe in Conservatorio – spiega – Nello scorso mandato ho ricoperto la carica di consigliere, ma quando c’è stata la richiesta di Giancarlo di passare il testimone mi sono fatto avanti. Per me questa carica è un grande orgoglio: la nostra banda esiste dal 1872, ha cambiato vari nomi ma è sempre stata attiva in paese. Nel nostro consiglio, quello che conta è il gruppo, valido e coeso: vogliamo continuare a lavorare valorizzando l’ambito giovanile. L’anno prossimo avvieremo un progetto con l’Orchestra del Politecnico Miano “Orchestra di Polifonia” associazione accreditata dal Politecnico di Milano, dedicato all’ambito giovanile della nostra banda che si fonderà con questa orchestra».

La banda tornerà poi a partecipare a concorsi: «Riteniamo sia uno stimolo per incentivare i ragazzi, l’attività di studio e per stare insieme – spiega Castelletti – L’intento del concorso, che sarà in provincia di Verbania, è metterci alla prova davanti a una commissione giudicante. che ci valuterà, non con l’obiettivo di vincere ma di farci giudicare in modo professionale da esperti. Intanto siamo soddisfatti del lavoro con i giovani: con grande impegno è stato possibile un rinnovamento notevole, non facile, se pensiamo che l’attività bandistica risente delle tendenze, del periodo storico. Ma è necessario portare sempre forze fresche e rilanciare la scuola allievi, mantenendo un costante ricambio e rimpolpamento del sodalizio».

Sul palco venerdì per il concerto di Natale

La banda tornerà sul palco venerdì prossimo, 19 dicembre, alle 20.45 al Cineteatro della Rosa, per il concerto di Natale a ingresso libero «A Suite Christmas», diretta dal Maestro Michele Cappelletti: apriranno l’esibizione i piccoli della banda giovanile. «Porteremo brani di diverso genere – spiega – tutti originali per banda, con qualcuno natalizio nella parte finale».

Il nuovo direttivo guidato da Castelletti è poi composto da Debora Corti, vicepresidente; Gianpietro Anzani, vicemaestro; Domenico Salerno, segretario; Orazio Sangalli, consigliere; Sergio Pauletto, consigliere; Lorenzo Molteni, consigliere; Davide Roda, consigliere e Luna Ronchetti la consigliera più giovane, di 18 anni. «La nostra banda copre tutti gli ambiti d’età, anche nel direttivo – chiude il neopresidente – Da ultrasettantenni ad adolescenti: cerchiamo di intercettare le esigenze che nascono dall’interno, senza far calare dall’alto le decisioni ma condividendole».

(Nella foto di copertina Marco Castelletti; sotto Giancarlo Binaghi)