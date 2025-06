Camion perde gasolio in strada, rotatorie presidiate per evitare incidenti

Camion perde gasolio in strada, presidiate le rotatorie.

Gasolio in strada

Polizia locale di Lurate Caccivio in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno, a causa di un camion che, in concomitanza delle rotonde situate sulla Varesina, ha sversato diversi litri di gasolio. Il problema si è registrato da Olgiate Comasco a Villa Guardia.

Controlli della Polizia locale

"Il problema ci è stato segnalato intorno alle 13 - spiega il comandante Luigi Rota - Per evitare incidenti, abbiamo presidiato le rotatorie. Inizialmente, non si è riusciti a intervenire a causa delle piogge ma ora i punti in cui c'è stato lo sversamento sono stati messi in sicurezza da personale specializzato".