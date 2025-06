Camion urta la pensilina del bus: distrutta

Urta per sbaglio la pensilina col camion e la distrugge.

Pensilina danneggiata

Stava procedendo con il suo camion lungo la statale, a Olgiate Comasco, poco dopo l'intersezione con via XXV Aprile, intorno alle 11.30 di oggi, mercoledì 11 giugno. L'automobilista ha quindi rallentato per accostarsi a lato strada. Calcolando male gli spazi il rimorchio del tir, ha urtato contro il tetto della pensilina, danneggiandola. E' stata divelta.

Sul posto la polizia locale

L'autista, dopo aver messo in sicurezza l'area, ha immediatamente avvisato la Polizia locale di Olgiate Comasco, giunta sul posto poco dopo. Fortunatamente, nel momento dell'incidente, non era presente nessuno in zona.