«CamminaMenni»: da Villa San Benedetto ad Albese con Cassano un’iniziativa contro la violenza di genere.

"CamminaMenni": al via la prima camminata contro la violenza di genere ad Albese

Sarà domenica 27 novembre la prima edizione della camminata ideata dalla struttura, patrocinata dai Comuni di Albese, Orsenigo, Albavilla e Tavernerio. Un’iniziativa con cui Villa San Benedetto Menni prosegue il suo cammino nella valorizzazione della figura femminile: un percorso al via nel 2019 con il progetto «L’incanto dell’essere donna».

Ingresso libero. Il programma: ritrovo a Villa San Benedetto (via Roma 16) alle 9 per la registrazione; inizio della camminata alle 9.30 su percorso di 5 o 10 km. Iscrizioni: https://bit.ly/3zfQCQh; informazioni via mail a eventi.vsb@ospedaliere.it o 380/7496650.

