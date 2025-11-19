“Camminamenni”: torna la camminata contro la violenza di genere

Domenica 23 novembre, con la terza edizione, torna ad Albese “Camminamenni – Passo dopo passo nella bellezza contro la violenza di genere”, un’iniziativa promossa da Villa San Benedetto Menni in collaborazione con il Comune di Albese con Cassano e con il patrocinio dei Comuni di Tavernerio e Orsenigo.

Una camminata solidale per promuovere consapevolezza e prevenzione

La giornata prenderà il via alle 9:30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti presso Villa San Benedetto Menni; alle 10 partirà ufficialmente la camminata. Sono disponibili tre percorsi pianeggianti, adatti a tutte le età e livelli di allenamento. Per partecipare è sufficiente un abbigliamento sportivo. Obiettivo dell’evento è diffondere consapevolezza sul tema della violenza di genere, promuovendo la prevenzione e favorendo l’incontro con le realtà del territorio che operano nel sociale e nella tutela delle persone.

“Camminamenni” vuole anche ricordare l’importanza del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di violenza, attraverso un gesto semplice e comunitario: camminare insieme.

La partecipazione è gratuita, è possibile iscriversi tramite il QR Code presente sulla locandina ufficiale. Per ulteriori informazioni si possono utilizzare i seguenti contatti: cellulare: 380 7496650; e-mail: eventi.vsb@ospedaliere.it; sito ufficiale: albese.ospedaliere.it/camminamenni.