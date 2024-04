Camminata alla scoperta del Plis Sorgenti del torrente Lura

Una camminata alla scoperta del territorio, delle bellezze del Plis Sorgenti del torrente Lura.

Nuova segnaletica del Plis

È iniziata la posa della segnaletica dei percorsi del parco Sorgenti del torrente Lura. Lungo l'asse nord-sud, parallelamente al corso del torrente, da Lurate Caccivio a Uggiate Trevano, saranno posizionati 109 cartelli con indicazioni delle distanze tra i principali punti del percorso (centri abitati, località, luoghi di interesse). La nuova segnaletica è il risultato del lavoro di rilievo e mappatura della rete sentieristica del parco, realizzato negli scorsi mesi invernali. Gli itinerari sono stati inseriti nella rete escursionista della Lombardia e inclusi tra i percorsi del Cai. La segnaletica andrà a integrare la mappa, favorendo la conoscenza dei percorsi e dei luoghi del parco, attraverso una fruizione consapevole dell'area protetta.

Camminata di presentazione

Per far conoscere la nuova segnaletica, il parco Sorgenti del torrente Lura organizza una camminata guidata per domenica 14 aprile. Il ritrovo sarà alle 8.30 al parcheggio di via Volta a Lurate Caccivio. Il percorso, ad anello, sarà di circa nove chilometri e si svilupperà lungo i percorsi ciclabili e i sentieri del parco. Previsto un rinfresco al termine della camminata, al centro pensionati di Lurate Caccivio. Iscrizione obbligatoria entro giovedì 11 aprile. Per informazioni educazioneambientale@koinecoopsociale.it e 320-9572736 o www.parcosorgentilura.it.