Successo per la camminata alla scoperta del paese

Successo per la "Camminata alla scoperta di Valbrona", evento organizzato dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi".

Camminata tra storia, cultura e natura

La passeggiata di domenica scorsa, 4 maggio, è partita dalla stazione di Asso: circa trenta persone sono poi partite alla volta di Valbrona, in particolare della frazione di Visino, per scoprirne le bellezze naturalistiche e non solo.