Ottobre è il mese della prevenzione e Ats Insubria insieme all'associazione Camminando Camminando, ispirandosi alla longeva iniziativa di Ats Montagna, ha deciso di organizzare una staffetta della salute nel comasco dal titolo "Camminata in Rosa". Il testimone è arrivato questa mattina a Cabiate, dove il Comune di Seregno e Ats Brianza, hanno passato la staffetta al territorio lariano e ad Ats Insubria.

Camminata in Rosa: sindaci e assessori si passano il testimone della prima staffetta della salute di Ats Insubria

Questa mattina, giovedì 6 ottobre 2022, da Cabiate è partita la prima spedizione comasca che ha aderito all'iniziativa. Da piazza Libertà il sindaco Mariapia Tagliabue, insieme alla delegazione della manifestazione, è partita alla volta di Mariano, dove al parco Spinola ha passato il testimone all'assessore all'Istruzione Loredana Testini.

Da Mariano il tragitto del testimone di "Camminata in Rosa" si è diretto verso Cantù, in piazza Garibaldi, dove erano presenti gli assessori Isabella Girgi e Antonella Colzani. Il programma è continuato nel pomeriggio: prima con la tappa di Senna Comasco, dove in via Roma all'incrocio con via della Fontana, c'era ad aspettare il corteo il sindaco Francesca Curtale. Da Senna poi il viaggio terminerà a Como, in piazza San Fedele, dove ci sarà il vicesindaco Nicoletta Roperto.

Scopo dell'iniziativa è quello di favorire l’empowerment, cioè la capacità del singolo individuo di prendere decisioni e di assumere il controllo della propria vita anche per influenzare e controllare i determinanti fattori di salute e la qualità della vita propria e della comunità.

Le immagini del corteo

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 La tappa di Mariano Comense Foto 3 di 6 Il passaggio di testimone Foto 4 di 6 Il passaggio di consegne tra il sindaco di Cabiate Mariapia Tagliabue e l'assessore all'Istruzione di Mariano Comenase Loredana Testini Foto 5 di 6 La tappa di Cantù Foto 6 di 6 La tappa di Senna

La manifestazione prosegue domani

Il corteo non terminerà la sua corsa oggi, ma riprende domattina, venerdì 7 ottobre, da Villa Olmo dove saranno presenti il Direttore Sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso e il Sindaco di Como Alessandro Rapinese.