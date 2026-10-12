Camminata sensoriale insieme al Teatro dei Sussurri

Camminata sensoriale a Olgiate Comasco insieme al Teatro dei Sussurri e all’assessorato alla Cultura.
Camminata sensoriale
L’iniziativa è in programma per la mattinata di sabato 17 ottobre, a partire dalle 10, alla biblioteca comunale “Sergio Mondo”. La camminata sensoriale è dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, a cura del Teatro dei Sussurri Aps.
Tutti alla scoperta dell’autunno
Un’esperienza all’aperto per accompagnare i più piccoli alla scoperta della natura in autunno, osservandone i cambiamenti attraverso i sensi, il movimento e l’esplorazione.
Come partecipare
Prenotazione obbligatoria, scrivendo un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it oppure telefonando allo 031-946388. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.