L’iniziativa

Camminata sensoriale insieme al Teatro dei Sussurri

Invito ai bimbi dai 3 ai 10 anni per andare alla scoperta dell’autunno.

Camminata sensoriale insieme al Teatro dei Sussurri

Olgiate Comasco ·

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Camminata sensoriale a Olgiate Comasco insieme al Teatro dei Sussurri e all’assessorato alla Cultura.

Camminata sensoriale

L’iniziativa è in programma per la mattinata di sabato 17 ottobre, a partire dalle 10, alla biblioteca comunale “Sergio Mondo”. La camminata sensoriale è dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni, a cura del Teatro dei Sussurri Aps.

Tutti alla scoperta dell’autunno

Un’esperienza all’aperto per accompagnare i più piccoli alla scoperta della natura in autunno, osservandone i cambiamenti attraverso i sensi, il movimento e l’esplorazione.

Come partecipare

Prenotazione obbligatoria, scrivendo un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
olgiatecomasco@ovestcomobiblioteche.it oppure telefonando allo 031-946388. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato.

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