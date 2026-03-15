Camminate della legalità alla Fiorenzuola

Una passeggiata per promuovere la cultura della legalità a Fino Mornasco: arriva l’iniziativa «Sentieri e comunità. Cittadini e istituzioni insieme per la sicurezza».

Nei boschi della Fiorenzuola

Domenica 22 marzo 2026 si svolgerà la prima di una serie di camminate nella zona dei boschi della Fiorenzuola promosse dall’Amministrazione comunale e dal Controllo di vicinato della zona. Si tratta di passeggiate di quartiere, che avranno una cadenza mensile e rafforzerà la collaborazione tra Amministrazione e residenti della Fiorenzuola per promuovere la cultura della legalità e della partecipazione contro il fenomeno dello spaccio.

Contrastare lo spaccio

Il fine di queste camminate sarà quello di cercare di contrastare il fenomeno dello spaccio per restituire sicurezza e vivibilità ai quartieri.

Il quartiere della Fiorenzuola è da tempo al centro del dibattito pubblico ed è stato anche protagonista del Consiglio comunale di lunedì 16 febbraio dove si era ampiamente discusso dei problemi legati allo spaccio che affliggono la zona.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento si svolgerà quindi domenica prossima, 22 marzo 2026, dalle 10. Seguirà una seconda passeggiata sabato 18 aprile 2026 dalle 15 e una terza, domenica 17 maggio 2026, dalle 10.