Campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti covid-19: somministrate oltre 90mila dosi

“La campagna per la vaccinazione antinfluenzale è iniziata con circa un mese di anticipo, il 1° ottobre e per il 2023 è proposta contestualmente alla vaccinazione anti-covid. La prima parte della campagna ha coinvolto RSA e RSD nell’attività vaccinale per ospiti e operatori. I Centri vaccinali delle ASST, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia aderenti sono tuttora impegnati nell’offrire le vaccinazioni antinfluenzale a anti Covid ai fragili e alle categorie a rischio".

Queste le parole di Annalisa Donadini, direttore della Medicina di Comunità di ATS Insubria, nel presentare i dati della campagna di vaccinazione di quest'anno:

"Anche le farmacie stanno somministrando le vaccinazioni ai soggetti adulti aventi diritto mi sento in dovere di esortare tutti coloro che ancora non si siano protetti ad aderire all’offerta vaccinale per prevenire l’influenza prima del picco epidemico che è atteso proprio nel periodo natalizio ricordando l’importanza di prevenire, con il vaccino, anche il Covid 19 che, nella stagione invernale, potrebbe incidere maggiormente”.

Le prenotazioni dei vaccini

È possibile prenotarsi per una o entrambe le vaccinazioni:

Presso i Centri Vaccinali del territorio e le farmacie aderenti, sulla piattaforma dedicata tramite i seguenti link: vaccinazione antinfluenzale e vaccinazioni Anti COVID-19.

Rivolgendosi al proprio Medico di Famiglia e/o al Pediatra di Libera Scelta, nel caso lo stesso abbia disponibilità residua di vaccini dopo aver protetto gli assistiti più fragili o a rischio

Le parole di Bulgheroni, direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria