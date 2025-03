Campagna salvataggio rospi: numeri da record per L'Ontano

Campagna salvataggio rospi: numeri da record per l'associazione L'Ontano di Montorfano. 365 rospi salvati, 12 rane e 30 tritoni. Totale: 407 esemplari, dei quali 122 tutelati in una sola serata.

Oltre trenta volontari impegnati

Prosegue a gonfie vele la Campagna di salvataggio anfibi, che anche per quest’anno l’associazione ambientalista montorfanese «L’Ontano» ha messo in campo grazie all’impegno di una trentina di volontari per la tutela dei rospi. L’iniziativa prosegue già da molti anni, e l’impegno dei volontari del sodalizio montorfanese è tanto, per la posa delle barriere e per portare avanti tutte le fasi della campagna. Gli interventi sono proseguiti 7 giorni su 7 con alcune giornate di stop dovute alle temperature troppo fredde, in cui anche i rospi restano nei loro rifugi.

Grazie anche alle condizioni meteorologiche favorevoli, i numeri degli anfibi salvati, rispetto agli scorsi anni, sono in aumento. I morti sono 33, pochi rispetto ai salvati (meno del 10%). La campagna proseguirà con tutta probabilità fino a maggio. «Direi che la campagna sta proseguendo abbastanza bene: abbiamo individuato tanti esemplari - afferma il volontario Cristian Civati - In deciso aumento rispetto allo scorso anno. In particolare, stiamo trovando molti esemplari di Tritone e rana Lataste, che sono più rari di altre specie. Siamo contenti poi perché abbiamo notato che alcuni hanno già deposto le uova: è decisamente un dato positivo».

Grazie anche ai volontari e al loro impegno le attività sono garantite tutte le sere. «Per ora siamo riusciti a coprire tutte le sere - ancora Civati - Siamo circa in trenta. La campagna proseguirà fino ai primi di maggio ma sta tutto alle condizioni del meteo: per esempio, lo scorso anno abbiamo cominciato prima ma abbiamo terminato intorno al 25 aprile. Quest’anno il clima è adatto: con tante piogge si presta molto bene alla migrazione degli animali, le condizioni sono ottimali».

L’associazione è alla continua ricerca di volontari per proseguire le attività: info associazione@gruppoontano.org; Matteo 345/4427116; Luigi 338/6067969 oppure Manuela 351/7088949.