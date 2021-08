Campanaro a 14 anni, da Rodero è richiesto in tutta la Lombardia

Campanaro a 14 anni, riempie di note il colle San Maffeo a Rodero.

Alexander Bernasconi, un adolescente del paese, futuro studente all’istituto "Giuseppe Terragni" di Olgiate Comasco, è addetto a suonare le campane in occasione dei principali appuntamenti religiosi. Una passione innata, che lo ha catturato sin da piccolo. Nel 2019 ha frequentato il primo corso di scuola campanaria organizzato dalla Federazione campanari ambrosiani, ottenendo la qualifica di livello avanzato. Da lì è iniziata la vera e propria professione, che lo ha portato a suonare in giro per la Lombardia.

