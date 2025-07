benemerenze civiche

La cerimonia sabato in occasione della patronale

Campanen stort 2025 all'Istituto San Vincenzo: la benemerenza civica di Albese è stata conferita alla scuola.

La consegna del riconoscimento durante la patronale

La cerimonia si è tenuta sabato sera nell'ambito della Festa patronale di Santa Margherita: a consegnare il premio è stato il sindaco Alberto Gaffuri. Il riconoscimento è stato conferito all'Istituto «per l’opera di formazione scolastica e professionale svolta con costanza e dedizione nel campo didattico, culturale e sociale e per il forte legame con la comunità di Albese con Cassano testimoniato dalla presenza di numerosi studenti e lavoratori del paese».

Nella stessa cerimonia, l'Amministrazione comunale ha poi assegnato attestati di merito a Marco Maspero, per il servizio prestato durante la tragedia delle Valle di Stava, il 19 luglio del 1985, con la Brigata Morbegno di Vipiteno, e ad Angelo Frigerio per il suo impegno in Brasile in favore delle persone che vivono nelle favelas con l'associazione Anjos da Sopa.

Conferiti poi i riconoscimenti a Federico Masciadri, uscito con 10 dalla scuola secondaria di primo grado; Tommaso Rigamonti per aver conseguito laurea magistrale in Medicina veterinaria con 110 e lode; per lo sport premiati Lorenzo Beretta per i successi nel nuoto e Gianfranco Arrigoni per i successi nella danza sportiva. Riconoscimenti anche a Flavio Maesani per il pensionamento dopo tanti anni in Comune e a Stefano Sala per la collaborazione nel Museo etnografico e dell’acqua.