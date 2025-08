Camper avvolto dalle fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Operazione

E' accaduto intorno alla una di questa notte.

Sul posto due squadre da Erba e Cantù

Il veicolo era parcheggiato a bordo strada

Intervento di soccorso tecnico urgente alla una di questa notte, martedì 5 agosto, in via Plinio a Orsenigo. I mezzi di soccorso sono stati mobilitati per un incendio a un camper. Due squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù e Erba sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme che interessavano il veicolo parcheggiato a bordo strada.

Messe in sicurezza due bombole di gas

Gli uomini del Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza due bombole di gas che erano a bordo del camper. Non si segnalano feriti e sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell'evento.