Campi da tennis, il Comune cerca un gestore

Campi da tennis a Bellagio, il Comune cerca un gestore. Aperto il bando, la scadenza è fissata per il 13 febbraio.

Cercasi gestore per campi da tennis

Il Comune di Bellagio cerca un gestore di campi da tennis. L’Amministrazione infatti ha aperto la procedura per l’affidamento in gestione del “Tennis Civenna”. L’immobile è di proprietà comunale e la durata del contratto di gestione sarà di sei anni, a partire dal prossimo 1 marzo. Oltre agli impianti sportivi è richiesta anche la gestione del bar-ristorante-pizzeria presente e la manutenzione delle aree verdi limitrofe. La concessione riguarda in particolare: i locali adibiti ad abitazione del gestore al primo piano, comprensiva di mobili ed arredi; il locale bar e i servizi al piano terra; la cucina attrezzata e l’annessa sala ristorante-pizzeria; un campo da tennis e un campo da tennis-calcetto; un campo da basket-pallavolo scoperto; le aree circostanti destinate a verde e un’area coperta con portico. I locali verranno concessi in gestione con attrezzature minime, toccherà ai proprietari provvedere ad acquistare quanto necessario.

Domande entro il 13 febbraio

La richiesta è che gli impianti sportivi restino aperti almeno per dieci mesi l’anno, in particolare per almeno due giorni (venerdì e sabato) da novembre a fine febbraio, con apertura garantita dalle 18 alle 24, con spegnimento del forno non prima delle 23 e almeno sei giorni da marzo ad ottobre. Per presentare la domanda c’è tempo sino alle 12 del prossimo 13 febbraio.