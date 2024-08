Campi in sintetico, contro i vandalismi la gestione alla Polisportiva

Dopo gli atti vandalici che hanno colpito la struttura, il Comune corre ai ripari e approva un regolamento per la gestione

Gravi danneggiamenti alcune settimane fa

I gravi danneggiamenti accaduti poche settimane fa hanno evidenziato come lasciare libero l’utilizzo dei campi di Longone al Segrino, affidandosi al buon senso delle persone, non porta molto lontano. Gruppi di ragazzi avevano divelto la recinzione per entrarvi con facilità in orari di chiusura. Ma non solo. All’interno dei campi avevano portato biciclette e monopattini. Oltre a lasciare rifiuti. Per questo motivo, per salvaguardare il patrimonio pubblico, i campi ora hanno le porte chiuse. Lo stesso primo cittadino ne ha proibito l’ingresso e l’utilizzo con un’ordinanza. Il tutto in attesa che vengano riparati i danni.

Deliberato un regolamento ad hoc

Nel frattempo, perciò, l’Amministrazione ha deliberato un regolamento per i due campi in sintetico: "La gestione delle prenotazioni e degli incassi rimarrà a capo al Comune. L’obiettivo è avvalerci di un’associazione per la gestione dei campi. Abbiamo già individuato nella Polisportiva il soggetto idoneo a poterlo fare - spiega il sindaco Carlo Castelnuovo - Loro utilizzano quasi quotidianamente la palestra per allenamenti e partite e hanno dunque un presidio dell’area ben sviluppato e solido. Si potrebbe trovare dunque la giusta formula per riconoscere l’importanza di un eventuale impegno nella gestione".